Come Elon Musk è diventato ricco? I passaggi della carriera

Nuovo episodio sulla vita dell'eccentrico miliardario sudafricano: dopo aver visto come andava a scuola Elon Musk, è arrivato il momento di scoprire i passaggi salienti della sua carriera.

Nato a Pretoria nel 1971, Musk ha frequentato la scuola primaria nella città natale così come i successivi livelli di istruzione, ma è stato solo dopo il diploma che è arrivato il punto di svolta: passaporto canadese e dritti verso il Nord America.

Tuttavia, in Canada dovette sospendere temporaneamente gli studi per lavorare e solo dopo alcuni anni tornò sui libri per poi laurearsi all'Università della Pennsylvania.

Divenuto uno dei più grandi personaggi dei nostri tempi, ha mosso i suoi primi passi nel mondo tech fondando un'azienda con suo fratello Kimbal, la Zip2, che sviluppava guide cittadine. Dopo qualche anno, l'azienda venne acquisita da Compaq e Musk ottenne 22 milioni di dollari dall'accordo.

Con i proventi di questa operazione, Musk fondò X.com e successivamente PayPal, la sua definitiva consacrazione nel mondo tech. La piattaforma di servizi finanziari venne venduta a eBay per 1,5 miliardi di dollari e forte di una posizione economica tutt'altro che difficile, Elon Musk fondò finalmente SpaceX. Siamo nell'anno 2002 e l'obiettivo è stato sin da subito quello di conquistare lo spazio con mezzi di trasporto riutilizzabili.

Nel 2004 arriva, poi, il momento di Tesla, oggi una delle multinazionali più importanti nel panorama delle automobili elettriche, ma Musk è attualmente impegnato anche in altri fronti, tra cui la The Boring Company, Neuralink e l'incredibile progetto Hyperloop.

Arrivando al presente, attualmente Musk è impegnato in una vicenda legale con Twitter per via della sua offerta di acquisizione, poi ritirata dopo essere stata accettata da parte del board dell'azienda. Tuttavia, la sua passione per il popolare social dei cinguettii non sembra essersi dissipata: ecco, dunque, quanti tweet ha pubblicato Elon Musk. Spoiler: sono tantissimi!