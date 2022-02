Ecco come Elon Musk potrebbe salvare la Stazione Spaziale Internazionale

In questo momento tutto il mondo è in allerta. Dopo l'imperdonabile invasione della Russia in Ucraina, le tensioni internazionali dei paesi europei, così come gli Stati Uniti, sono ai massimi storici. Non solo sulla Terra, ma la polemica è arrivata anche nello spazio... precisamente sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Il capo dell'agenzia spaziale russa Dmitry Rogozin ha affermato sulla sua pagina Twitter che, senza la Russia sulla stazione spaziale, l'intera struttura potrebbe schiantarsi sulla Terra. "Chi salverà la ISS da una deorbita incontrollata e cadrà negli Stati Uniti o in Europa?" scrive Rogozin in un post pubblicato sul social network e in quella che sembra essere una velata minaccia.

A rispondere a Rogozin è stato niente meno che Elon Musk, che ha semplicemente mostrato un'immagine della sua azienda, SpaceX (così come potrete osservare dal tweet in calce alla notizia). Effettivamente, SpaceX potrebbe sostituire la Russia sulla Stazione Spaziale Internazionale. Ci spieghiamo meglio: il veicolo Progress MS-19 di Roscosmos viene generalmente utilizzato per rilanciare periodicamente la stazione spaziale e far mantenere la sua quota.

Secondo Pete Harding, editore della NASA, la navicella spaziale Dragon di SpaceX attraccata alla ISS potrebbe effettivamente fornire stabilità e controllo. Certo, l'abbandono della Russia dalla stazione spaziale per adesso non sembra essere una possibilità, ma è sicuramente confortante sapere che c'è una "seconda opzione".