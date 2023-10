Ecco come l'entanglement quantistico può simulare un viaggio nel tempo

Gli scienziati hanno scoperto un modo per simulare un viaggio nel tempo partendo dalla meccanica quantistica. Sebbene non si tratti di un vero e proprio viaggio nel passato, come potremmo immaginarlo, la proprietà dell'entanglement quantistico offre una prospettiva affascinante su come potremmo alterare le scelte di ieri, oggi.

Quando due particelle sono intrecciate, anche se separate da grandi distanze, rimangono in uno stato unico: una modifica apportata a una particella influenzerà istantaneamente l'altra. Gli scienziati possono quindi preparare una particella per un test, intrecciarla e inviarla all'esperimento.

Successivamente, modificando la particella intrecciata, possono cambiare il comportamento della particella nell'esperimento, come se avessero la capacità di alterare il passato di quella particella. David Arvidsson-Shukur, del Hitachi Cambridge Laboratory, ha offerto un'analogia per spiegare questo concetto: immagina di voler inviare un regalo a qualcuno, ma ricevi la lista dei desideri solo il giorno dopo averlo spedito.

Con l'entanglement, potresti in qualche modo modificare il regalo inviato in base alla lista dei desideri ricevuta successivamente. Tuttavia, c'è una limitazione: questa simulazione di "viaggio nel tempo" funziona solo probabilisticamente. Ci sono occasioni in cui sembra che tu abbia viaggiato nel tempo, ma non sempre. In effetti, la simulazione ha una probabilità del 75% di fallimento. Ma, come ha sottolineato Arvidsson-Shukur, questo è in realtà rassicurante.

Se la simulazione funzionasse sempre, le leggi della relatività e altre teorie fondamentali sarebbero messe in discussione. Questa affascinante ricerca è stata pubblicata su Physical Review Letters. A proposito, ma sapete che è possibile viaggiare nel tempo senza creare paradossi?