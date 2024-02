Come si entra in Bluesky? Finalmente il social è accessibile a tutti

Mentre i dati condivisi da Zuckerberg su Threads sembrano piuttosto incoraggianti per il social network lanciato per competere con X, il mondo delle piattaforme di microblogging ha visto l'arrivo di un'altra interessante alternativa per gli appassionati.

Stiamo parlando di Bluesky, che ha da poco aperto le porte a tutti gli utenti che desiderano farne parte.

Inizialmente lanciato con possibilità d'iscrizione solo tramite un sistema a inviti, un po' come funzionava Clubhouse (il social network basato sull'audio), il social network creato da Jack Dorsey ha registrato ben 3 milioni di iscrizioni prima di aprire completamente al pubblico.

Sarà interessante osservare come verrà accolto dal pubblico, visto l'enorme bacino d'utenza di Threads, che pesca a piene mani dalle community di Instagram e che fa di questo legame uno dei suoi punti di forza. Allo stesso modo, scardinare Twitter dall'immaginario collettivo sarà altrettanto difficile. Insomma, si prospetta come una battaglia molto avvincente.

Per entrare su Bluesky non dovrete fare altro che andare su questa pagina e iscrivervi seguendo i vari passaggi.

Bluesky condivide molto con il Twitter delle origini e punta molto sul microblogging. Si propone come piattaforma decentralizzata e per questo il rivale più agguerrito è Mastodon, altra piattaforma decentralizzata che conta 1.8 milioni di utenti attivi, ma al contempo vuole offrire un'esperienza utente più snella e intuitiva in modo da attrarre più utenti sui suoi server.