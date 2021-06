Come entrare in Io con la Carta d'Identità Elettronica? Serve anche per il Green Pass

Mentre ci avviciniamo alla cancellazione del cashback di Stato, l'app Io della Pubblica Amministrazione continua ad essere centrale per ottenere il Green Pass, anche noto come Certificazione Verde. Ma come accedere senza SPID e con la CIE?

Il sistema è molto semplice: se non avete a disposizione credenziali SPID, nella prima schermata vi basterà cliccare su "Entra con CIE" sopra "Entra con SPID".

A questo punto l'applicazione chiederà il PIN della CIE (qui vi spieghiamo qual è il PIN della CIE e dove trovarlo) e quindi di avvicinare il documento, allo smartphone per consentirne la lettura tramite il chip NFC presente al suo interno.

Per tutte le informazioni su come ottenere la Certificazione Verde senza SPID, vi rimandiamo al nostro approfondimento che abbiamo pubblicato su queste pagine qualche giorno fa. L'app Io infatti consente di interagire con i servizi della Pubblica Amministrazione, in quanto praticamente tutti gli enti hanno aderito e permettono di portare a casa le operazioni direttamente dal proprio smartphone.

Se invece avete intenzione di ottenere lo SPID online, è disponibile una nostra guida in cui indichiamo quali sono gli identity provider che non richiedono il riconoscimento di persona ma che consentono di farlo anche da casa tramite webcam, audio-video o altri sistemi gratis ed a pagamento.