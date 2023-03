Come entrare nel menu segreto del telefono? Su Android è semplice

Tempo fa vi abbiamo raccontato come accedere al menu segreto degli smartphone Xiaomi. Se vogliamo allargare il campo, però, la storia si fa più complicata perché non basterà qualche tap sullo schermo per ottenere accesso a queste informazioni.

Partiamo proprio da Xiaomi, che consente di accedere al menu CIT senza aprire il tastierino numerico e perché, come si dice, repetita iuvant.

Per farlo, andate sulle Impostazioni, scorrete in fondo fino a Info Sistema, dopodiché aprite Tutte le Specifiche. A questo punto, alla voce Versione Kernel, non dovrete fare altro che toccare cinque volte di fila e il gioco è fatto.

Il medesimo menu può essere aperto da dialer telefonico digitando *#*#6484#*#*.

Su smartphone Samsung la lista è piuttosto lunga, ma per una diagnostica generale è sufficiente digitare *#0*#. Lo stesso codice potrà essere utilizzato su alcuni smartphone Huawei per accedere al menu di servizio.

Il codice generico per scoprire l'IMEI del proprio dispositivo invece è *#6#, mentre quello che solitamente permette di accedere al menu di test è *#*4636#*#*, sebbene per nessuno di questi si possa garantire il funzionamento con tutti gli smartphone. Gran parte degli smartphone dei produttori internazionali, tuttavia, dovrebbe permettervi di utilizzare questi ultimi due, ma ricordiamo di non cimentarvi all'arrembaggio di impostazioni sensibili del vostro dispositivo se non siete consapevoli di ciò che state facendo.

Ecco, invece, come attivare Opzioni Sviluppatore su Android, un altro menu segreto particolarmente utile.