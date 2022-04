Come entrare nel Metaverso? Facciamo un po' di chiarezza

Dopo l'annuncio di Meta su Oculus e Metaverso, sempre più spesso si è sentito parlare di questo concetto, per molti astratto, di vivere la vita digitale. Ma come funziona esattamente e, per estensione, come ci si entra?

Quello di metaverso è un concetto eccezionalmente ampio e abbraccia tantissime filosofie e visioni differenti. Sono una moltitudine, infatti, le aziende che si sono tuffate in questo settore per dar vita alla propria visione di metaverso, un mondo virtuale in cui svolgere le attività più disparate con gli amici oppure proprio con l'obiettivo di fare nuove amicizie e vivere avventure più o meno straordinarie.

L'esempio più facile per farvi comprendere al meglio di cosa si tratta ce lo ha regalato in questi anni pochi anni fa Steven Spielberg con una delle sue più recenti fatiche, di cui abbiamo parlato nella recensione di Ready Player One. Un mondo virtuale, in cui immergersi mente e corpo, dotato di un sistema economico a sé stante e pieno di attività create dallo sviluppatore o creabili dagli utenti.

Di fatto però, non esiste un solo metaverso come in questo film, bensì decine se non centinaia, ormai, pronte o in via di sviluppo. In un mercato così variegato, quindi, non sarebbe molto pratico valutare ogni singolo caso. Per questo, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro speciale su Decentraland, un mondo virtuale già funzionante, che affonda le sue radici nella blockchain e a cui è possibile accedere in maniera totalmente gratuita. Non è, infatti, necessario acquistare un gioco o men che meno possedere terreni digitali sotto forma di NFT per avere il diritto di passeggiare lungo i viali di Genesis City. Non occorre nemmeno un wallet per criptovalute, se non si intende effettuare transazioni, basta solo andare sul portale del progetto e creare il proprio account.

Di un altro eccellente esempio abbiamo parlato nel nostro speciale su The Sandbox, un ambizioso metaverso ancora in via di sviluppo ma già accessibile ai più avventurosi. In questo caso, però, l'accesso è ancora esclusivo e riservato ai fortunati possessori di un "Alpha Pass", ma l'iscrizione è già libera e del tutto gratuita, ed è possibile tramite i principali wallet elettronici tra cui Metamask, oppure attraverso il proprio account Google o Facebook.