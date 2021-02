Come entrare con SPID in Inps? Ecco la procedura per il login

Già da qualche settimana, l'INPS ha introdotto il sistema di autenticazione tramite SPID, l'identità digitale dello Stato Italiano di cui abbiamo a lungo parlato su queste pagine nelle passate settimane con le nostre guide.

Per chi non avesse seguito le vicende, dal 1 Ottobre 2020 è obbligatorio lo SPID per entrare nel sito iNPS, ma come si fa per effettuare l'autenticazione con il proprio Identity Provider?

Innanzitutto, dopo esservi collegati al sito web dell'INPS, è necessario cliccare sul tasto "Entra in MyINPS" presente in alto a destra. A questo punto vi ritroverete di fronte ad un pannello che consentirà di scegliere il metodo di autenticazione: in alto saranno presenti le opzioni PIN, SPID, CIE e CNS.

Se avete intenzione di effettuare il login tramite SPID, cliccate sul pulsante dedicato e poi su "Entra con SPID". Nel pannello contestuale è necessario selezionare l'Identity Provider ed effettuare l'autenticazione tramite le metodologie previste. La maggior parte degli SPID richiedono l'inserimento del codice scelto al momento della registrazione o, se si è attivato lo SPID Livello 2, il pin ricevuto via SMS all'indirizzo associato.

Lo SPID nel corso dell'anno appena iniziato sarà sempre più importante e servirà per accedere a praticamente tutti i servizi della pubblica amministrazione, inclusa l'Agenzia delle Entrate.