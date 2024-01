Come si esce dalla modalità recovery su iPhone? Ecco alcuni metodi

Dopo avervi spiegato come configurare Accesso Assistito su iPhone, vediamo ora un'altra feature piuttosto importante di ogni Melafonino. In questa breve guida, infatti, vi spieghiamo cosa è la modalità recovery degli iPhone e come uscire da quest'ultima quando necessario: i metodi sono diversi!

Se volete sapere come mettere un iPhone in modalità di recupero, abbiamo una guida per voi, per giunta aggiornata ad iPhone 15. Per chi invece non sapesse cosa è la modalità recovery (o recupero) degli smartphone Apple, quest'ultima è un sistema di troubleshoot che viene attivata per diversi motivi: per esempio, essa può servire per evitare (o risolvere) il bootloop dello smartphone, cioè il fatto che l'iPhone resti bloccato sulla schermata di avvio con il logo bianco di Apple. A sua volta, questo problema può essere causato da vari disguidi.

Per esempio, un jailbreak dell'iPhone finito male potrebbe trovarsi alla base di un avvio in recovery mode del device (fortunatamente, ora che Apple ha aperto al sideloading con iOS 17.4 il jailbreak potrebbe diventare obsoleto). Un'altra ragione che potrebbe spingere l'iPhone ad andare in modalità recupero è un aggiornamento del software non riuscito (o corrotto), oppure un bug di sistema. Talvolta, questi stessi problemi possono "bloccare" l'iPhone in modalità recovery, senza che esso riesca ad uscirne.

Il primo metodo per uscire dalla modalità recovery su iPhone prevede l'utilizzo di un PC e di iTunes: aprite l'app di iTunes sul dispositivo e collegate l'iPhone al PC utilizzando un cavo USB. iTunes effettuerà in automatico l'identificazione dell'iPhone (se possibile) e vi guiderà attraverso la procedura di ripristino. Vi basterà seguire le indicazioni sullo schermo del PC e dell'iPhone per completare la procedura.

Se iTunes non funziona, però, potete provare un'app di terze parti come UltFone, che permette di risolvere una pletora di bug e di problemi comuni su iOS senza troppe difficoltà. Dopo aver installato l'app sul vostro PC, lanciatela e collegate il PC all'iPhone via USB. Fatto ciò, vi basterà selezionare l'opzione "Exit Recovery Mode" e l'app farà tutto da sola: il vostro iPhone tornerà pronto per essere utilizzato, come se nulla fosse accaduto.