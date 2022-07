Come espandere la memoria di Steam Deck? È facile, ma attenzione

Mentre Valve sembra aver trovato la giusta combinazione di fattori, arrivando a raddoppiare la produzione di Steam Deck fino a mandare i primi inviti per gli utenti "Q3", la console handheld di Gabe Newell arriva nelle mani di sempre più utenti.

Tuttavia, non sono mancati i motivi per far storcere il naso agli utenti. Tra questi, il taglio di memoria di partenza di appena 64 GB su eMMC.

Se siete tra i possessori di un modello simile, oppure semplicemente desiderate avere più spazio a disposizione, per fortuna non manca la possibilità, attraverso la porta di espansione MicroSD situata sul fondo della console.

Prima di lanciarvi all'acquisto di una nuova scheda di memoria, però, occorre fare attenzione. Infatti, già di base è opportuno tenere bene a mente che queste memorie per quanto utili non potranno mai pareggiare i conti con la memoria integrata. Nei modelli di taglio superiore, infatti, Valve utilizza memorie di tipo NVMe su PCIe Gen3, con prestazioni decine di volte superiori anche rispetto alle migliori MicroSD.

Nonostante tutto, però, Valve ha scelto per il suo lettore lo standard UHS-1, quindi non sarà necessario puntare oltre una certa soglia di prestazioni per ottenere comunque il massimo che la console è in grado di supportare, pari a 104 MB/s in lettura.

Inoltre, secondo i test preliminari effettuati in rete, sembra che questo limite sia del tutto trascurabile in fase di gioco, con caricamenti più lunghi di una manciata di secondi e una buona esperienza generale.

Tra i prodotti migliori presenti su Amazon Italia troviamo sicuramente le MicroSD SanDisk Extreme, con la loro velocità di lettura fino a 160 MB/s e un prezzo pari a:

Chi punta a una soluzione leggermente più economica, invece, può fare affidamento sulle ottime Samsung Evo Select con velocità fino a 130 MB/s, disponibili in questi tagli:

Nel frattempo, sappiamo che l'attenzione di molti sarà stata catalizzata dalla curiosa mod per espandere la memoria sostituendo l'unità SSD interna. Anche in questo caso fate attenzione: infatti, anche la stessa Valve ha chiesto di non modificare Steam Deck per evitare problematiche soprattutto nella gestione del calore.