Come esplorare l'Universo restando comodamente a casa

Esplorare l'Universo non è solo roba per gli astronauti. Tutti noi possiamo farlo restando comodamente a casa. In che modo? Grazie al magico mondo chiamato internet.

La NASA ha messo a disposizione un servizio video gratuito 24 ore su 24 è disponibile su YouTube e sul sito Web dell'Agenzia (chiamato NASA TV). Durante la live, sarà possibile osservare gli astronauti tenere discorsi sulla microgravità, gli scienziati della NASA mentre spiegano le prossime missioni e anche osservare un lancio dal vivo.

Come quello dei colleghi americani, anche la controparte europea, l'ESA (Agenzia Spaziale Europea), ha un programma live per tutto il suo pubblico (chiamati ESA Web TV). Chi volesse vedere le strabilianti strutture del cosmo, invece, può farlo grazie al sito web del telescopio spaziale Hubble, contenente migliaia di foto, innumerevoli video e articoli informativi.

Un altro modo per imparare qualcosa di più sul nostro Universo è attraverso i documentari. Uno dei più famosi nell'ambito è Cosmos: Odissea nello spazio, che spiega concetti scientifici in modo chiaro, semplice ed accurato. C'è anche un modo estremamente ludico per imparare qualcosa di più sull'incredibilmente grande e sull'incredibilmente piccolo: il sito web "scaleofuniverse", che ci farà sentire davvero insignificanti.



Insomma, sicuramente degli ottimi modi per sconfiggere la noia e imparare anche qualcosa.