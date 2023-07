Come esportare un messaggio come PDF? È semplice su Mac

L’esportazione di un messaggio in formato PDF può risultare utile per vari motivi, sia personali che non. Tuttavia, la procedura potrebbe risultare poco intuitiva per molti ma grazie a Mac tutto è più semplice.

Precisiamo che la procedura in questione si applica solo su macOS, nell’applicazione Messaggi.

Ciò che bisogna fare è aprire l’app Messaggi, quindi spostarsi nella conversazione che si vuole stampare e nel tab in alto fare click su “File” e poi su “Stampa”.

A questo punto, nella finestra che si aprirà dovete fare click sul tasto “PDF” in basso a sinistra, con la freccia rivolta verso il basso. L’applicazione vi chiederà di scegliere la cartella ed il nome del file PDF, che quindi potrete esportare o stampare a vostro piacimento.

Ovviamente ci sono delle limitazioni: i media (come immagini, video e documenti) non saranno presenti nel PDF, ma verranno aggiunti dei semplici “segnaposto”: in tal caso il consiglio è di salvarli a parte se desiderate mantenerli.

Ricordiamo a tal proposito che qualche giorno fa su queste pagine abbiamo spigato come funzionerà l’applicazione iMessage su iOS 17, dove sono state aggiunte tante novità rivolte agli utenti in possesso di dispositivi a marchio Apple.