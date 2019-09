Come gli esseri umani, anche ai gorilla piace divertirsi in acqua

Il gorilla di montagna è una delle due sottospecie del gorilla orientale, e si distingue dai suoi "parenti lontani" per il pelo più lungo e più scuro. Come gli esseri umani anche a questi esemplari, che possono pesare tra i 140 e 180 chilogrammi, piace giocare con l'acqua. E anche tanto.

Nel loro articolo pubblicato sulla rivista Primates (ci poteva essere posto migliore? ndr), un team di ricercatori dell'Università di Kyoto, del Primate Cognition Research Group e del Conservation Through Public Health, descrive tre osservazioni differenti di questi animali selvaggi intenti a giocare nell'acqua.

Questa è la prima volta che un comportamento del genere viene osservato nei gorilla di montagna.

Nel primo e nel terzo caso sono stati osservati due maschi (in due momenti separati) intenti a muovere l'acqua con le braccia, spostandola avanti e indietro. Nel secondo - e più curioso - caso, il team ha osservato una femmina di 9 anni che è rimasta in acqua per 17 minuti, con conseguenti espressioni facciali che mostravano felicità e divertimento.

I ricercatori considerano queste loro osservazioni come un evento raro. Molto spesso, il divertimento in natura è una vera e propria attività sociale. Osservare gorilla intenti a divertirsi in solitaria delinea un comportamento poco conosciuto di questi animali che continuano a stupire, sotto diversi punti di vista, i ricercatori.

Inoltre, il curioso comportamento mostrato potrebbe far parte di una forma di esercizio che consente agli animali di mantenersi in forma, affermano i ricercatori.



Questo video (presente su Youtube e raggiungibile attraverso questo link) mostra un esempio del comportamento di questi animali intenti a divertirsi in acqua.