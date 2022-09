Ecco come gli esseri umani trasportavano i loro figli, 10.000 anni fa

Grazie ad una rarissima sepoltura di una neonata rinvenuta in Europa, sappiamo che gli esseri umani si munivano di imbracature per trasportare i propri figli già 10.000 anni fa.

Dall’analisi dei resti infanti è emerso che i marsupi fossero ampiamente utilizzati in epoca preistorica; tuttavia, le prove archeologiche non ci hanno offerto uno sguardo ai tessuti, dato che la conservazione di quest’ultimi non è tale da sopravvivere fino ai giorni nostri.

Indovinate in quale parte d’Europa sono stati scoperti i fossili? Proprio in Italia! Nello specifico nella grotta di Arma Veirana, in Liguria, nel 2017. Negli anni successivi, i ricercatori hanno soprannominato la bambina sepolta “Neve” e i suoi denti lasciano intendere che sia la fanciulla più anziana sepolta in Europa che conosciamo.

Il recente nuovo studio, invece, fa luce sul modo in cui gli umani si muovevano con i loro figli. Infatti, analizzando la postura della bambina, si è arrivati alla conclusione che ella fosse trasportata in un tessuto decorato da conchiglie.

Questo involucro non ci è pervenuto, ma le conchiglie che circondano il corpo di Neve presentano un foro uniforme, affinché venissero cucite su una pelle. Ma come si è fatto a capire che questo tessuto fosse adibito al trasporto?

Le teorie erano tre: poteva essere un’imbracatura, una coperta oppure un indumento intimo. Le analisi condotte dall’antropologa Claudine Gravel-Miguel, dell'Arizona State University, suggeriscono che l'opzione marsupiale sia quella più probabile.

Le gambe della bambina erano piegate sopra l’addome, nascondendo molte delle conchiglie: è questo segnale che ha fatto capire alla studiosa che non erano ornamenti funebri, bensì le decorazioni di un indumento. A rafforzare questa teoria è la curvatura delle suddette valve, che sembrano tracciare i contorni dell’involucro andato perso nel tempo.

"I risultati dello studio suggeriscono che le perline sono state già indossate dai membri della comunità della bambina per un periodo considerevole, prima di essere cucite su un'imbracatura utilizzata per tenere il bambino vicino ai genitori pur garantendogli la mobilità, come si vede in alcuni moderni gruppi di mendicanti", ipotizzano gli autori.

Sapete, invece, qual è il fossile animale più antico d'Italia?

[Mauro Cutrona]