Come mai gli esseri umani sono gli unici ad avere il mento? Ecco la verità

Gli essere umani possono distinguersi dal resto del mondo animale per alcuni tratti distintivi, come ad esempio il nostro cervello più sviluppato, e uno forse un po’ inaspettato: il mento. A quanto pare infatti gli umani sono gli unici a possedere questa caratteristica.

Ebbene sì, dopo averci rivelato cosa sono quelle rughe sul mento che compaiono quando lo contraiamo, gli scienziati ci fanno notare anche che tra tutti gli animali sulla Terra noi potremmo essere gli unici con questa particolarità. Ma è davvero così?

Ovviamente quando ci accingiamo a fare le coccole ai nostri cani o gatti andiamo a grattare dietro le orecchie o sul loro mento; ma in realtà, in questo caso stiamo semplicemente strofinando la loro mandibola, poiché nessuno dei due possiede un mento vero e proprio, ovvero la protuberanza ossea che sporge dalla parte inferiore della nostra mascella.

Le uniche due specie conosciute che si avvicinano a questa definizione sono l’elefante e il lamantino. Entrambi hanno delle protuberanze, seppur non evidenti come quelle degli umani.

Ciò che perplime maggiormente i ricercatori è l’apparente inutilità del mento. Sembra infatti che non abbia alcuna funzione e non è chiaro il motivo per cui i nostri antenati avrebbero avuto bisogno di sviluppare questa caratteristica. In passato, alcune teorie ipotizzavano che servisse alla masticazione o alla nostra capacità di parlare, ma entrambe sono state confutate in studi recenti.

Ad oggi, sono numerose le idee proposte dagli scienziati, e la più condivisa è forse quella secondo cui questa protuberanza è il semplice risultato del ridimensionamento dei nostri lineamenti facciali; tuttavia una risposta definitiva ancora non c’è, e per il momento rimane un mistero sui cui riflettere… strofinandoci il mento.

