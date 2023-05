Come estrarre un file RAR da Android? Non è complicato

Se molti si saranno già rimboccati le maniche per vedere come emulare iOS su Android, altri utenti staranno sicuramente ancora cercando di estrarre quell'archivio RAR che proprio non vuole saperne di aprirsi sullo smartphone.

In questa breve guida andremo a vedere come risolvere in maniera pratica e veloce su Android.

Per farlo, avremo bisogno di scaricare e installare un'app di terze parti dallo store che utilizzate sul vostro dispositivo. Sul Play Store esistono diverse alternative, ma quella che sentiamo di consigliarvi in prima battuta è RAR App (qui la pagina dello store).

Senza dilungarci nelle solite raccomandazioni sulla provenienza dei file che scaricate in rete, sulla cui affidabilità dovrete essere voi in prima persona a sincerarvi, passiamo spediti alla guida vera e propria.

Dopo aver scaricato l'archivio sul vostro dispositivo, naturalmente sbloccate lo smartphone e aprite l'app RAR App preventivamente scaricata e installata. A questo punto, andate alla ricerca del file nella vostra memoria interna attraverso il File Explorer integrato: se avete scaricato l'archivio RAR tramite Chrome, dovrete andare nella pagina principale della memoria del vostro smartphone e scegliere la cartella Download.

Scegliete il file, premeteci sopra e l'app dovrebbe aprirlo senza troppi problemi (se è un archivio protetto, dovrete inserire la password che sicuramente vi sarà stata indicata in fase di download).

Selezionate uno ad uno o tutti insieme i file da estrarre e individuate il comando situato in alto a destra con una freccia verso l'alto. Ora scegliete "Browse" e indicate a vostra discrezione la cartella di destinazione dei file.

Terminata la ricerca, premete OK e aspettate la fine del processo di estrazione. A questo punto, dovreste trovare i vostri file senza alcun problema.

Prima di concludere, vi suggeriamo un'altra interessante guida che potrebbe tornarvi utile se il Play Store di Android non scarica le applicazioni.