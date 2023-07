Come estrarre un file senza WinRAR? Windows 11 ha la funzione nativa

L'apertura di un file RAR su Mac è un procedimento semplicissimo, che richiede davvero un solo click. Invece, su Windows 11 le cose vanno diversamente, perché per aprire archivi compressi sono necessarie delle utility terze parti. O meglio: lo erano, prima dell'ultimo aggiornamento del sistema operativo di Microsoft.

Con l'ultimo aggiornamento Beta di Windows 11 per Insider, infatti, il supporto nativo all'estrazione di archivi in formato RAR, TAR, GZ e 7-ZIP è stato introdotto su tutti i PC compatibili. La nuova feature, richiesta a gran voce da diversi anni dagli utenti Windows, è stata annunciata durante l'evento Build 2023 di Microsoft ed è stata rilasciata il 29 giugno per gli iscritti al programma Insider.

Se siete iscritti ai canali Dev o Beta di Windows 11 e avete installato l'ultima versione del sistema operativo, dunque, comprimere e decomprimere archivi è diventato molto più semplice. Anzi, semplicissimo: come su Mac, cliccando su una cartella vi apparirà l'opzione "Comprimi come", che vi invierà ad un altro menu a tendina dove dovrete scegliere il formato di compressione del vostro archivio.

Viceversa, se volete decomprimere un archivio, Windows 11 mostrerà l'opzione "Estrai": cliccate su quest'ultima e il sistema farà tutto da solo, senza necessità di usare WinRAR o altri file e in maniera pressoché istantanea. Sembra dunque essere giunta l'ora della pensione per WinRAR, anche se pare che le donazioni al servizio in segno di gratitudine per i suoi anni di duro lavoro siano aumentate a dismisura negli ultimi giorni.

Dal momento che la funzione è già attiva nel canale Beta del sistema operativo di Microsoft, possiamo aspettarci che essa debutti anche per gli utenti che utilizzano le versioni stabili di Windows 11 nel giro di poco tempo: con ogni probabilità, la feature arriverà con il prossimo aggiornamento di Windows 11 22H2, in uscita su tutti i PC a luglio.