Come estrarre file ZIP su Linux? Non è poi così complicato

Se dei tanti motivi per scegliere Linux avete trovato proprio quello che fa per voi, ma siete ancora ai primi passi nel vasto mondo open source, tra i vari dubbi da porsi potrebbe esservi capitato quello relativo all'estrazione degli archivi compressi.

Decomprimere un archivio ZIP su una qualsiasi distribuzione Linux in realtà non è affatto complicato. Questo procedimento, che prevede il solo utilizzo del mouse,consente in pochi passi di estrarre il vostro file, senza la necessità di rovistare tra i vari programmi.

Semplicemente, spostate il File Explorer nella cartella dove risiede il file e, con un clic del tasto destro del mouse, scegliete dal menu a tendina il comando "Estrai in". A questo punto, scegliete la cartella di destinazione e il gioco è fatto.

Se volete provare il brivido di farlo senza un'interfaccia grafica, aprite il terminale. Adesso, non dovrete fare altro che utilizzare il comando "unzip" nella cartella desiderata. Portatevi, dunque, nella directory dove si trova il file e digitate: unzip nomearchivio.zip

Qualora il comando non rispondesse perché non disponibile, potete installarlo digitando nel terminale: sudo apt-get install unzip.

