Come estrarre un file ZIP su Mac? Non è difficile

Dopo avervi mostrato come aprire un file RAR su Mac e Macbook, vi spieghiamo ora come eseguire la stessa operazione con gli archivi compressi in formato ZIP. In questo caso, addirittura, la procedura è molto più semplice rispetto all'estrazione di un file RAR, e non richiede alcuna app di terze parti.

Per decomprimere un archivio ZIP su Mac e Macbook, infatti, vi basteranno letteralmente due click. Recatevi sull'icona del file che volete aprire e cliccateci sopra due volte: vedrete immediatamente che quest'ultimo verrà decompresso in automatico dall'utility Compressione del vostro laptop o desktop. In alternativa, potete cliccare con il tasto destro del mouse sull'archivio, poi su Apri Con, e infine su "Utility Compressione", ed otterrete lo stesso risultato.

Come ci spiegano le linee guida di Apple, la decompressione verrà effettuata nella stessa cartella dove si trova l'archivio originale, e creerà una cartella standard con lo stesso nome dell'archivio di estrazione, all'interno della quale troverete tutte le sotto-cartelle e i file contenuti nel file ZIP.

Se invece volete estrarre diversi archivi ZIP allo stesso tempo, potete semplicemente selezionarli tutti e fare di nuovo doppio click su uno di essi. In alternativa, dopo aver selezionato i documenti, potete cliccare su uno di essi con il tasto destro, cliccare su Apri Con, e poi di nuovo su "Utility Compressione".

Infine, se desiderate cambiare le preferenze dell'Utility Compressione, vi basterà cercare quest'ultima tramite Spotlight, aprirla e, nella barra dei menu di macOS, cliccare su "Utility Compressione" e poi su "Impostazioni". A questo punto, si aprirà una finestra nella quale potrete decidere di selezionare un percorso file predeterminato per tutti gli archivi estratti o di cancellare automaticamente gli archivi ZIP dopo averli decompressi, tra le altre cose.