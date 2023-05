Come estrarre un frame da una GIF su Mac? Non è difficile

Le GIF rappresentano uno dei formati d’immagine più popolari, non solo per il loro peso ma anche perchè consentono di condividere contenuti animati tramite le piattaforme di messaggistica come Whatsapp o Telegram in tempi brevi. Tuttavia, come si può estrarre un frame da una GIF?

Su Mac è molto semplice, dal momento che può essere utilizzata l’applicazione Anteprima integrata al suo interno.

Ciò che bisogna fare è aprire nel Finder la cartella in cui è salvata la GIF. A questo punto bisogna fare doppio click sull’immagine per aprirla proprio in Anteprima. Una volta fatto ciò nella barra di sinistra si vedranno tutti i singoli frame: alternativamente potete cliccare su “Miniature” nel pannello “Visualizza” per mostrare la barra.

Dal pannello laterale scegliete una delle immagini della gif e tenendo premuto con il mouse, trascinatela e rilasciatala sul desktop o in qualsiasi altra cartella. Inizialmente il file sarà esportato in formato TIFF, ma potete convertirlo tramite la funzione “Converti immagine” accessibile premendo con il tasto destro sul file e quindi su “Azioni rapide”. Potete scegliere tra vari formati (JPEG, PNG o HEIF); ma il consiglio è di optare per “Dimensioni Reali” per mantenere la qualità ed i metadati.

Su queste pagine qualche giorno fa abbiamo spiegato cosa fare se il Mac non apre un file PDF.