Come evitare di essere aggiunti ai gruppi di Whatsapp non desiderati

E' ufficialmente arrivata anche in Italia l'opzione di Whatsapp che consente di bloccare l'aggiunta ai gruppi. La feature era in fase beta da tempo e già qualche settimana fa aveva fatto capolino negli Stati Uniti, vediamo come funziona.

Impedire l'aggiunta ai gruppi di Whatsapp

Aprire l'applicazione; Cliccare sul tasto "Impostazioni"; Da qui spostarsi in "Account" e quindi "Privacy"; E' stato aggiunto un nuovo pannello "Gruppi", in cui sono presenti tra opzioni. Selezionare quella desiderata.

Come ampiamente preannunciato su queste pagine, le opzioni sono tre:

Tutti - consente a chiunque di aggiungervi ad un gruppo, anche se il contatto non è presente nella vostra rubrica;

- consente a chiunque di aggiungervi ad un gruppo, anche se il contatto non è presente nella vostra rubrica; I miei contatti - al contrario dell'opzione di cui abbiamo parlato sopra, l'aggiunta sarà possibile solo per coloro con cui avete già interagito e che quindi rientrano tra i vostri contatti;

- al contrario dell'opzione di cui abbiamo parlato sopra, l'aggiunta sarà possibile solo per coloro con cui avete già interagito e che quindi rientrano tra i vostri contatti; I miei contatti eccetto.. - il funzionamento è sostanzialmente simile all'opzione precedente, con la differenza che è possibile impostare delle eccezioni.

Gli amministratori che non possono aggiungervi ad un gruppo, vi invieranno un invito privato che sarà possibile accettare o rifiutare a seconda dei propri gusti.

In molti avevano chiesto a gran voce un'opzione di questo tipo, e sicuramente l'arrivo anche nel nostro paese sarà accolto favorevolmente da parte di coloro che proprio non riescono a seguire tutti i gruppi. Ricordatevi che Capodanno è alle porte!