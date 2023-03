Come evitare il ban su WhatsApp? Non installate queste app!

Il ban su WhatsApp è ormai una realtà da diversi anni, e colpisce svariate categorie di utenti, da chi utilizza il servizio di messaggistica per le truffe a chi se ne serve per lo spam, creando troppi gruppi e chat broadcast. Tuttavia, anche l'utilizzo di alcune app può comportare il ban da WhatsApp.

In passato, abbiamo già pubblicato un vademecum dei comportamenti da tenere su WhatsApp per evitare il ban, ma la questione dei client moddati o non ufficiali merita certamente di un approfondimento a parte, se non altro per il numero di smartphone su cui sono installati. Stando a quanto riporta GizChina, infatti, il team di WhatsApp ha spiegato che inizierà presto a bannare tutti gli utenti che utilizzano questa tipologia di app.

WhatsApp porta avanti una politica anti-client terze parti molto stringente ormai da anni, in larga parte per questioni di sicurezza dei dati degli utenti, che con app non ufficiali o moddate potrebbero finire facilmente nelle mani sbagliate o sottrarsi ai controlli di Meta, oppure ancora essere soggetti a più rischi in caso di attacchi hacker contro i server dei client stessi.

Tra i principali client moddati per WhatsApp ci sono:

WhatsApp Plus ;

; WhatsApp Go ;

; GBWhatsApp;

YOWhatsApp;

FMWhatsApp;

WhatsApp Aero;

WhatsApp Alpha;

WhatsApp Prime;

WhatsApp Indigo;

Soula WhatsApp Lite.

Utilizzare WhatsApp tramite applicazioni di terze parti potrebbe portarvi al ban, specie dopo l'annuncio di una politica ancora più stringente a riguardo da parte di Meta. Il consiglio è quello di iniziare ad utilizzare la versione "vanilla" del servizio. Infine, vi consigliamo anche di dare un'occhiata alle FAQ ufficiali di WhatsApp sulla sospensione e il ban degli account, che potrebbero ulteriormente chiarire i comportamenti e le app che causano l'interruzione del servizio di messaggistica.