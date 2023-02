Come funziona il blocco dell'account Netflix dopo lo stop alla condivisione password?

Nella giornata di ieri sono arrivate nuove informazioni sullo stop al password sharing di Netflix, che evidentemente approderà anche in Italia a stretto giro di orologio. Continuiamo però a spulciare le FAQ per capirne il funzionamento.

Come ormai noto, Netflix ha spiegato come riconoscere un nucleo domestico per evitare di bloccare i dispositivi. Tuttavia, sono previsti anche dei casi in cui il blocco non sarà imposto.

Ad esempio, Netflix, permetterà di usare l’account in viaggio o una diversa località (ad esempio se si ha più un indirizzo di residenza). Al titolare dell’account non sarà richiesto di verificare il dispositivo per continuare a guardare Netflix: ricordiamo che la verifica avverrà attraverso l’invio all’indirizzo email o al numero di telefono di un codice a 4 cifre da inserire entro 15 minuti.

A coloro che si trovano lontano dal nucleo domestico di Netflix per un lungo periodo di tempo, la piattaforma potrebbe chiedere di tanto in tanto di verificare il dispositivo in uso. La società ha affermato che “la verifica è necessaria per avere la conferma che si tratti di un dispositivo autorizzato a usare l’account. La verifica di un dispositivo è rapida e semplice”.

Se un account Netflix viene utilizzato su un dispositivo non associato al nucleo domestico del titolare dell’account principale, il dispositivo dovrà essere verificato per poter accedere al catalogo. In caso contrario (ovvero se il dispositivo usa la connessione internet associata al nucleo domestico del titolare dell’account principale), non sarà necessaria la verifica.