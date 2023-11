Come evitare i commenti aggressivi su Instagram? L'opzione che non conoscete

Non è un mistero che ci siano molti commenti aggressivi sui social, cosa che può potenzialmente "rovinare la giornata" ogni qualvolta si avvia una di queste applicazioni. Tuttavia, potreste non saperlo, ma già da un po' di tempo su Instagram esiste un'opzione per "disattivare" i commenti offensivi.

Sì, avete capito bene: una volta avviata l'applicazione ufficiale del social network di Meta, ad esempio quella scaricabile dal Play Store di Google per Android, potrebbe interessarvi innanzitutto premere sull'icona del profilo collocata in basso a destra, così da poter poi fare tap sull'icona dell'hamburger presente in alto a destra, in modo da selezionare infine l'opzione "Impostazioni e privacy".

Raggiunta dunque quest'area dell'applicazione, risulta possibile trovare, scorrendo la pagina, la sezione "Come possono interagire gli altri con te". È qui che risiede la scheda "Parole nascoste", al cui interno c'è la voce "Nascondi commenti". La descrizione, usualmente in inglese, spiega che mantenendo attiva quest'ultima "i commenti che potrebbero risultare offensivi vengono automaticamente nascosti in una sezione separata dei tuoi post, reel e video".

Si può però andare ben oltre, dato che, ad esempio, risulta possibile attivare la voce "Filtri dei commenti avanzati", per la quale si legge che "ulteriori commenti che potrebbero contenere parole o frasi offensive saranno nascosti". Mediante l'opzione "Gestisci parole e frasi personalizzate" si può poi scegliere di evitare quei commenti in cui vengono utilizzate parole e frasi specifiche, così da rimanerne alla larga. Infine, l'opzione "Nascondi le richieste di messaggi" potrebbe magari aiutarvi a evitare lo spam su Instagram.