Come evitare che la posta finisca in spam? Ecco alcuni consigli

A inizio ottobre, un aggiornamento di Gmail rilasciato da Google migliorava la capacità del servizio di posta elettronica di distinguere le mail spam da quelle più importanti. Tuttavia, in alcuni casi potrebbe essere necessario evitare che alcuni messaggi di posta elettronica finiscano nelle spam: ecco come fare!

Se utilizzate Gmail, Outlook, iCloud o un qualsiasi altro servizio di posta elettronica, impedire che una mail finisca nelle spam potrebbe salvarvi da qualche figuraccia, evitando magari che messaggi lavorativi particolarmente importanti finiscano per essere eliminati senza che ve ne accorgiate. Per questa guida, però, dovete conoscere l'indirizzo da cui riceverete le mail da "salvare", in modo da inserirlo nella whitelist che salverà tutte le comunicazioni in arrivo da quest'ultimo dal dimenticatoio delle spam.

Su Gmail, dunque, recatevi nelle spam. Qui, identificate il messaggio che non vorreste vedere nella posta indesiderata e spostatelo nella posta in arrivo. Fatto ciò, anche tutte le mail in arrivo in futuro dal medesimo indirizzo dovrebbero essere salve. Per sicurezza, però, potete utilizzare la funzione "segnala non spam", che apparirà come un toggle da toccare sull'app per smartphone o su cui cliccare dal browser, per dire a Google che il messaggio appena ricevuto non è una spam e che è stato categorizzato scorrettamente da Gmail.

Se possedete una mail di Outlook, il procedimento è molto simile. Aprite la cartella spam sulla versione web del servizio di posta elettronica di Microsoft e spostate la mail finita per errore nella posta indesiderata nella casella "posta in entrata". Prima di completare il processo, la web app vi chiederà la conferma dell'azione e, nell'interfaccia che si aprirà in sovraimpressione, potrete selezionare il toggle "non inviare più i messaggi da questo indirizzo nella posta indesiderata". Attivatelo e il gioco sarà fatto!

Sugli applicativi mail di Apple, invece, il sistema migliore per assicurarvi che le mail in arrivo da uno specifico indirizzo non finiscano nelle spam è quello di inserire tale stesso indirizzo nei VIP. I messaggi inviati dai VIP finiranno infatti sempre nella casella principale della posta in entrata e verranno salvati anche nella sotto-casella VIP. Se invece dovete creare una nuova mail, potete dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori provider di caselle di posta elettronica attualmente in circolazione.