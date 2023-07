Come evitare la rimodulazione TIM di agosto 2023? L'SMS da inviare

Non è una novità che possano esserci delle rimodulazioni per i clienti TIM (e chiaramente non solo). Tuttavia, non tutti sanno che il più recente aumento che l'operatore sta comunicando agli utenti può essere evitato in modo semplice, ovvero mediante il banale invio di un SMS.

Sì, avete capito bene: come potete vedere anche mediante lo screenshot presente in calce alla notizia, nonché come spiegato direttamente sul portale ufficiale di TIM nella giornata del 6 luglio 2023, per via delle "mutate condizioni di mercato" dal primo rinnovo dopo il 28 agosto 2023 ci sarà un rincaro relativo al costo dell'offerta.

Quest'ultimo può variare da 1,99 euro fino a 2,99 euro al mese per le offerte mobili per clienti ricaricabili coinvolte. TIM sta in ogni caso comunicando il tutto tramite SMS agli utenti, quindi ciò che potete fare è attendere questo tipo di messaggio per comprendere se la vostra offerta è coinvolta, nonché a quanto ammonta il rincaro (ad esempio, alcuni utenti hanno ricevuto un'indicazione relativamente a un "costo di 2 euro al mese in più").

Vale la pena notare che agli utenti coinvolti TIM propone di attivare sin da subito gratuitamente alcune opzioni per arricchire la propria offerta, da 50 Giga di traffico dati aggiuntivo al mese all'attivazione del 5G, passando per i minuti illimitati.

Potete approfondire il tutto direttamente mediante il sito Web ufficiale di TIM, ma ciò che potreste voler sapere è che l'operatore sta informando gli utenti anche del fatto che è possibile mantenere il costo dell'offerta invariato.

In che modo? Sul portale dell'operatore si legge che questo si può fare "aderendo con un SMS gratuito al 40916 con il testo NOVAR ON, entro la data riportata nel messaggio informativo" (per intenderci, l'SMS ricevuto da alcuni utenti riporta la data del 28 luglio 2023 come termine ultimo, ma potrebbero esserci divergenze ed è dunque sempre bene attendere l'eventuale SMS per ulteriori dettagli).