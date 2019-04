Come evitare gli spoiler di Game of Thrones o Avengers: Endgame

E' un periodo particolarmente denso di appuntamenti per coloro che seguono serie tv o sono legati all'universo cinematografico Marvel. Game of Thrones infatti si avvia verso la conclusione, ed in sala è arrivato Avengers: Endgame. Come sempre in questi casi, sul web si moltiplicano gli spoiler, ma ci sono alcuni modi per evitarli.

I colleghi di The Verge hanno stilato una lista di plugin per browser e sistemi operativi mobili che consentono di oscurare tutti i contenuti contenenti anticipazioni dei film. Tutti personalizzabili in base alle proprie esigenze ed interessi.

Tra gli add-on più interessanti c'è sicuramente Spoiler Protection 2.0, che usiamo da tempo ed è disponibile per Firefox, Firefox per iOS ed Android, e Chrome. Si tratta di un'estensione completamente gratuita che ci permette di oscurare tutti i contenuti che includono determinate parole chiave (Game of Thrones, Avengers e simili). Il metodo utilizzato sradica alla radice qualsiasi tipo di articolo o post che si sceglie di filtrare a priori, inserendo una banda rossa che copre sia le immagini che lo stesso testo. Nell'esempio che vi proponiamo in calce, abbiamo inserito nelle impostazioni il termine "Game of Thrones", che poi abbiamo cercato su Google. Il risultato è rappresentato da una serie di quadrati rossi.

In nostro soccorso arriva anche Unspoiler, altra estensione gratuita per Firefox e Chrome. Il funzionamento è praticamente lo stesso di Spoiler Protection 2.0.

Su mobile è chiaramente più difficile in quanto si utilizzano applicazioni singole (come ad esempio quelle di Facebook e Twitter), ecco perchè la raccomandazione è di evitare di accedere o di farlo con parsimonia.