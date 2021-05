Come evitare il surriscaldamento del pc? Basta poco per aumentare la longevità

In un periodo di forte carenza di componenti per il mercato dell'hardware, il nostro PC diventa un bene prezioso da custodire e preservare. Il nemico più temuto, soprattutto se abbiamo scelto un notebook, è senza dubbio la temperatura. Scopriamo come monitorarla e soprattutto come prevenire il surriscaldamento.

Abbiamo già affrontato il tema del monitoraggio delle temperature. Nella nostra breve guida dedicata abbiamo provato a fornirvi qualche alternativa gratuita per tenere sempre sotto controllo questo parametro vitale per la nostra macchina. Se effettivamente notate dei comportamenti anomali, appurato che non si tratti di un utilizzo eccessivo delle risorse del PC, non ci resta che indagare sulle possibili cause.

Quando notiamo al tatto, oppure tramite il rumore delle ventole, che il PC sta effettivamente faticando a tenere a bada le temperature, di riflesso si tende a porre qualche oggetto al di sotto della base per aumentare la circolazione dell'aria. Per quanto possa sembrare banale, si tratta di un approccio essenziale ma efficiente, che permette al computer di respirare più di quanto potrebbe fare quando limitato dal ridotto spessore dei piedini di gomma.

Anche le basette di raffreddamento dotate di ventole sono un vero e proprio toccasana, soprattutto nei mesi più caldi dell'anno. Oltre a garantire una maggiore e più efficiente circolazione dell'aria, le basi di raffreddamento consentono spesso di dotare il PC di un angolo di inclinazione particolarmente favorevole per la scrittura e la navigazione.