Come evitare i tag Instagram di pagine spam? Bastano pochi passaggi

Instagram è un social network colmo di funzionalità interessanti e pieno di utenti da tutto il mondo, ma tra questi si celano anche account falsi che si occupano sia di spam che di scam, ovvero di pubblicità invasiva e di tentativi di truffa. La loro arma migliore, di recente, è il tag del proprio nome utente nei post: come si possono evitare?

Sarà capitato a tutti di trovarsi di fronte a una notifica Instagram in cui un account sconosciuto, magari dal nome utente che sembra un “nome in codice” e senza foto profilo, ci tagga in uno dei suoi tanti post dove si dice che abbiamo vinto qualche smartphone o prodotto particolare - per esempio, di recente sembrano andare di moda gli aspirapolveri Dyson.

Purtroppo, però, l’algoritmo non è così rapido da capire quali account sono falsi e vengono usati per truffare gli utenti. L’unico modo per evitare questa “noia”, allora, rimane togliere la possibilità di taggarci nei loro post: per farlo è necessario aprire il nostro profilo tramite l’icona in basso a destra, recarsi sul menu a tre linee in alto a destra sulla nuova schermata e accedere alle impostazioni. Da qui, basta recarsi su Privacy > Menzioni e scegliere tra la voce “Persone che segui” o “Nessuno” nella nuova scheda. Altra soluzione ancora, da aggiungere a questa appena vista, richiede di recarsi su Privacy > Post e selezionare una tra le due dette voci nella sezione “Chi può taggarti”.

Ultimo dettaglio importante riguarda la segnalazione di questi profili: se vi fosse capitato recentemente di essere taggati o menzionati in uno dei post di questi account-spam, il consiglio è quello di segnalarli a Instagram e poi eventualmente bloccarli, oltre che provvedere con la suddetta soluzione.

A proposito di Instagram, ricordiamo infine che i gestori del social network hanno lanciato sia una nuova opzione di controllo dei contenuti sensibili che un nuovo controllo di sicurezza per account che in passato sono stati violati da hacker.