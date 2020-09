Come si è evoluto il primo 'essere umano' della Terra?

La nascita della prima persona - inteso come "essere umano" - è una delle più grandi domande senza risposta che, ancora oggi, ci lascia spiazzati. Ogni essere vivente su questa Terra, infatti, si è evoluto da qualcos'altro attraverso il processo di evoluzione. Per cercare di rispondere dobbiamo quindi fare un passo indietro.

Il primo esempio di vita, per quanto ne sappiamo, risale a più di 3.5 miliardi di anni fa con dei semplici e minuscoli microbi che vivevano sott'acqua in un mondo molto diverso da quello odierno. Oggi, tutti gli esseri umani appartengono a una specie chiamata Homo sapiens. Prima di quest'ultima, però, ci sono gli Hominini, una tribù di ominidi a cui appartengono l'uomo, lo scimpanzé comune, il bonobo e numerosi generi estinti, considerabili come i nostri antenati.

Gli ominini sono comparsi per la prima volta milioni di anni fa e sono cambiati nel corso del tempo attraverso l'evoluzione. La prima risposta alla domanda è la seguente: il primo membro della nostra specie è stato l'Homo sapiens, molto simile a noi. Lo scheletro più antico scoperto della nostra specie proviene - per adesso - dal Marocco e ha circa 300.000 anni.

Vissuto nello stesso periodo di altri membri della famiglia degli umani, compresi i Neanderthal e l'Homo di Denisova. Cosa rendeva diversi questi "altri umani" da noi? La risposta probabilmente sta nella nostra materia grigia. Pensiamo che l'Homo sapiens sia l'unica specie che può creare arte e comunicare, anche se alcune recenti scoperte suggeriscono che anche i Neanderthal fossero artisti.

Un altro modo per rispondere alla domanda è supporre che la prima "persona" si sia separata dal resto della nostra famiglia di hominini. Non possiamo essere sicuri di chi fosse esattamente il nostro primo antenato, ma molti scienziati pensano che sia stato l'Australopithecus afarensis. Il miglior esempio di questo è un famoso scheletro fossile chiamato Lucy, vissuta circa 3.18 milioni di anni fa, molto diversa da noi e ricoperta di peli.

La risposta è ancora incerta e con ogni scoperta che facciamo, ci avviciniamo sempre di più alla verità.