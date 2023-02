Come si evolverà la fotografia su smartphone nel 2023? Ne hanno parlato vivo e ZEISS

Con il passare degli anni, gli smartphone sono diventati sempre più centrali ed utilizzati per lo scatto di fotografie, ed anche il 2023 si prospetta essere un anno piuttosto importante per l’imaging mobile. L’argomento è stato al centro di una tavola rotonda tenuta da vivo e ZEISS.

A tre anni dalla partnership siglata tra vivo e ZEISS, le due compagnie hanno compiuto passi da giganti nella ricerca e sviluppo di sistemi d’imaging da smartphone, ed anche sulla base dei dati è stata stilata una breve selezione dei trend emergenti che caratterizzeranno la fotografia mobile del 2023.

Il primo riguarda lo scatto di foto anche in condizioni di scarsa luminosità, un’impresa difficile da realizzare per le fotocamere degli smartphone ma che è diventata meno ardua grazie ai progressi registrati. I sistemi con sensori da 1 pollice hanno rappresentato una svolta in quanto contribuiscono a portare più luce al sensore stesso ed a migliorare il rapporto segnale/rumore. A ciò si aggiunge anche l’elaborazione dell’immagine che aprono nuove opportunità per l’acquisizione delle foto e l’analisi delle scene.

Si è poi parlato anche della creazione di “immagini artistiche”. Le persone infatti sono alla ricerca di dispositivi in grado di sfruttare al meglio le loro capacità artistiche per creare scatti sorprendenti da conservare come ricordi o condividere sui social. vivo e ZEISS hanno raggiunto risultati notevoli: è stata creata una modalità speciale in grado di generare l’effetto lens flare che si vede in molti film classici, ad esempio.

ZEISS e vivo hanno anche posto la loro attenzione sull’obiettivo classico della fotografia, il 50mm, che si è sempre dimostrata la scelta ideale per i ritratti scattati dai professionisti in quanto consente da 1 o 2 metri dal soggetto di comportarsi ed apparire naturali e rilassate senza sentirsi in imbarazzo a causa della fotocamera troppo vicina. “Permettere agli utenti di godere di colori veramente naturali è stato uno degli aspetti principali della nostra collaborazione con vivo. Abbiamo introdotto questa caratteristica con X70 Pro e l’abbiamo poi migliorata negli anni successivi. Abbiamo anche ricevuto feedback dagli utenti finali e considerato i loro suggerimenti, per capire esattamente come migliorare ulteriormente l’acquisizione dei colori naturali. Una dei risultati più importanti che siamo orgogliosi di aver conseguito è il completamento dell’intera catena dell’imaging, prestando particolare attenzione al display. Ora l’utente ha un’esperienza molto migliore, dallo scatto dell’immagine alla sua visualizzazione sullo schermo, e tutto questo avviene in un istante”, ha affermato il Dr. David Abreu, Senior Scientist Mobile Imaging di ZEISS Consumer Products.

Anche il display degli smartphone vivo è stato sottoposto a processi di calibrazione per permettere agli utenti di godere appieno dell’alta qualità delle immagini e dei video.