Come evolvono i virus? Svelato il mistero dietro il loro sviluppo

Ricercatori delle Università di York e Leeds, in collaborazione con l'Hilvert Laboratory dell'ETH di Zurigo, hanno studiato la struttura, l'assemblaggio e l'evoluzione di un "contenitore" composto da un enzima batterico.

Lo studio, pubblicato su Science, descrive in dettaglio la trasformazione strutturale di queste particelle simili a virus in "recipienti" di proteine più grandi, rivelando anche che l'imballaggio del carico genetico in questi contenitori diventa sempre più efficiente durante le fasi successive dell'evoluzione.

Ciò è dovuto al fatto che il genoma all'interno evolve i segni distintivi di un meccanismo ampiamente utilizzato dai virus naturali, incluso il COVID-19, per regolare il loro assemblaggio. La scoperta di questo meccanismo si deve al lavoro congiunto del team delle Università di York e Leeds, sotto la direzione del prof. Reidun Twarock, membro del Dipartimento di Matematica e Biologia e del Centro per l'analisi dei sistemi.

"Utilizzando una nuova tecnica interdisciplinare sviluppata nel nostro team, siamo stati in grado di dimostrare che questo sistema artificiale è stato in grado di evolvere le caratteristiche molecolari di un meccanismo di assemblaggio del virus, consentendo un confezionamento efficiente del suo bagaglio genetico" ha dichiarato Twarok.

Nella sua evoluzione, la particella artificiale simile ad un virus impacchetta e protegge in modo efficiente più copie del proprio RNA messaggero codificante. Lo studio ha poi dimostrato come, seguendo i passaggi evolutivi, campioni di acido ribonucleico incapsulati assorbono più segnali di confezionamento rispetto a quelli di partenza.

In altre parole, lo studio mostra come il fenomeno, nei virus naturali, "evolve" in una particella artificiale, descrivendo un processo che potrebbe essersi verificato nella prima evoluzione dei virus, consentendo di sfruttare questi "contenitori" come veicoli di consegna per scopi terapeutici genici.