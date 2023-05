Ma come fanno, dalla Terra, ad arrivare all'ISS gli astronauti? Come fanno ad atterrare?

Sembra una domanda scontata... Ma come fanno gli astronauti ad arrivare sulla Stazione Spaziale Internazionale? Pensateci, come fanno ad atterrare? Le loro navicelle sono telecomandate? Come fanno ad uscire da queste ed entrare incolumi nella ISS? Insomma, mettetevi comodi, oggi faremo luce su questo mistero.

La Stazione Spaziale Internazionale orbita a una velocità di circa 28.000 km/h intorno alla Terra, perciò le navicelle dei cosmonauti devono viaggiare a una velocità simile a quella della struttura, altrimenti non riuscirebbero neanche ad avvicinarsi ad essa.

Affinché il veicolo spaziale si agganci all’ISS, viene utilizzato l’International Docking System Standard, cioè il sistema di aggancio internazionale. Fu sviluppato dalle menti più brillanti della NASA, dell’ESA e della Roscosmos e il suo design è simile a quello dei vecchi sistemi di aggancio utilizzati negli shuttle.

Esso utilizza due parti: il meccanismo di aggancio passivo e quello attivo. Il primo è una struttura composta da una serie di ganci a cui si aggrappano quelli presenti sul veicolo spaziale che si avvicina. Il secondo, invece, è presente sulla navetta di turno è ha la funzione di agganciarsi automaticamente al sistema di aggancio passivo presente sulla Stazione Spaziale Internazionale, il quale è compatibile con i mezzi utilizzati dalla NASA, dall’ESA e dalla Roscosmos.

Una volta avvenuto “l’attracco”, gli astronauti sbarcano sulla ISS attraverso un modulo di trasferimento, che fa da ponte tra la stazione e il veicolo.