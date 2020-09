Come far rilassare un gigantesco elefante stressato? Grazie alla marijuana!

La vita può essere stressante non solo per gli esseri umani... ma anche per gli animali. Per questo motivo i funzionari di uno zoo dello zoo di Varsavia in Polonia stanno conducendo un esperimento per aiutare gli animali selvatici, presenti all'interno della loro struttura, a rilassarsi.

Secondo quanto riportato dal Guardian, infatti, a tre elefanti africani dello zoo verranno somministrate dosi liquide di un'alta concentrazione di cannabidiolo o CBD, il composto chimico che si trova nelle piante di marijuana notoriamente conosciuto per avere effetti rilassanti. "È un tentativo di trovare una nuova alternativa naturale ai metodi esistenti per combattere lo stress", spiega Agnieszka Czujkowska, la veterinaria responsabile dell'iniziativa.

Non aspettatevi una risposta immediata: ci vorranno almeno due anni di prove prima che i funzionari dello zoo possano determinare se il progetto è efficace o meno. Come sottolinea la stessa Czujkowska, il trattamento degli elefanti con il CBD non è mai stato fatto prima. Tuttavia, tali trattamenti si sono dimostrati efficaci nel combattere lo stress tra animali da compagnia come cani e cavalli.

La veterinaria assicura che la sostanza psicoattiva non causerà euforia o effetti collaterali fisici dannosi per gli elefanti, in particolare sui loro organi interni come fegato e reni. Perché queste creature sono stressate? A causa delle recente morte di una delle loro femmine alfa. Il monitoraggio dell'umore della mandria è importante per mantenerla sana e viene eseguita controllando i loro livelli ormonali e attraverso osservazioni comportamentali.

Non è chiaro quando lo zoo inizierà ufficialmente il suo nuovo programma di trattamento, ma la ricettività degli elefanti verso il trattamento con CBD è già stata testata su una delle loro femmine, Fryderyka. La sua risposta finora è stata buona. Il trattamento inizierà con lo stesso dosaggio tipicamente somministrato ai cavalli.

Se l'esperimento andrà bene, verranno implementati trattamenti simili per gli altri animali in futuro.