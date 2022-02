Come farsi aiutare per il DVB-T2? La Rai lancia un numero verde

La questione dello switch off allo standard DVB-T2, ovvero il passaggio al "nuovo digitale terrestre", tiene banco da parecchio tempo. Tuttavia, ci sono ancora molte persone che faticano a comprendere come si deve di cosa si tratta e non sanno come farsi aiutare. In questo contesto, la Rai ha deciso di lanciare un numero verde.

Più precisamente, come riportato anche da Rai News, si è deciso di puntare a informare le persone in merito alla novità attraverso una campagna che utilizza lo slogan "Entra in sintonia". Quest'ultima, lanciata nello stesso periodo dell'inizio dei cambiamenti delle frequenze TV (che, tra l'altro, sta comportando dei grattacapi relativi anche al TGR, ad esempio), mira infatti a mantenere aggiornate le persone su ciò che sta accadendo al mondo della televisione italiana.

In questo contesto, c'è il lancio del numero verde 800938362, che consente alle persone di parlare con un esperto, in modo da ottenere maggiori informazioni sulla questione. A tal proposito, la Rai ha ricordato che esistono degli sportelli informativi in tutte le sue sedi (è possibile fissare un appuntamento, mediante il numero indicato in precedenza, in uno dei 21 sportelli Rai in tutta Italia).

Per il resto, è stato specificato che "Lo Switch off non è una scelta della Rai, ma avviene su indicazione della Commissione Europea e riguarda tutte le emittenti europee". Ricordiamo che attualmente è in corso la fase di riassegnazione delle frequenze (ergo "refarming"), mentre si prevede che il passaggio definitivo al DVB-T2 avvenga a gennaio 2023.