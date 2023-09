Come farsi avvisare da YouTube quando è ora di dormire? L'opzione che non conoscete

Dopo avervi fornito alcuni consigli in merito a come rendere YouTube più sicuro per i figli, torniamo a fare riferimento alla piattaforma di Google su queste pagine. Se siete soliti guardare video di notte, infatti, potrebbe interessarvi dare un'occhiata a un'opzione poco conosciuta.

Si fa riferimento alla possibilità di farsi avvisare da YouTube sull'orario per andare a dormire. Sì, avete capito bene: l'applicazione per dispositivi mobili del servizio di Google, ad esempio quella disponibile sul Play Store di Android (che tra l'altro è spesso preinstallata), integra una feature che può aiutarvi a interrompere la "visione continua" dei video nelle ore notturne.

Se infatti vi capita spesso di finire a fare le ore piccole perché passate da un video consigliato all'altro senza rendervi troppo conto del tempo passato davanti allo schermo, impostare un reminder potrebbe fare al caso vostro. Per fare questo, vi basta banalmente avviare l'applicazione di YouTube per dispositivi mobili, fare tap sull'icona dell'account presente in alto a destra e selezionare la voce "Durata di visualizzazione".

Compariranno dunque a schermo delle statistiche relative alla media giornaliera che passate su YouTube e al numero di ore che avete trascorso sull'applicazione negli ultimi sette giorni. È però nella sezione in basso, quella "Strumenti per la gestione del tempo su YouTube", che potete trovare l'opzione "Ricordami quando è ora di andare a dormire".

Attivando quest'ultima, potrete scegliere in quale intervallo orario far comparire il promemoria (eventualmente decidendo anche di far attendere a YouTube la fine del video in riproduzione prima di mostrare il reminder). In alternativa, risulta possibile associare l'attivazione automatica del pop-up all'uso della modalità Riposo.