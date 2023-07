Come farsi leggere un articolo da Siri con iOS 17? Non è complicato

Se qualche ora fa vi abbiamo spiegato come installare la beta di watchOS 10, oggi siamo qui a spulciare un’altra novità che sarà introdotta da iOS 17 in arrivo in autunno e che è legata a Siri. L’assistente vocale infatti con l’OS sarà in grado di leggere i contenuti aperti in Safari ad altavoce.

Il sistema è molto semplice ma è disponibile solo quando sulla barra dell’indirizzo di Safari è presente l’indicazione “Reader disponibile” con l’icona del documento sulla sinistra. Se si tocca sull’icona aA sarà possibile, sempre dove disponibile, anche accedere all’opzione “Mostra lettore” che appunto darà il via alla lettura del testo.

Per accedere a questa funzione si può anche tenere premuto il pulsante laterale di iPhone, e quindi dire a Siri “leggimi questo” o “Siri, leggi”.

Ciò che non è chiaro almeno al momento è quali siano le lingue supportate, in quanto da parte di Apple non sono emerse indicazioni in merito.

