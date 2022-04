Quanto è grande e come fatta la Via Lattea? Scopriamo i suoi numeri da capogiro

Il nostro Universo è costellato da miliardi di galassie, e noi umani siamo capitati in una che - tutto sommato - può essere considerata sia "banale", sia la più speciale di tutte: la Via Lattea. Ma come è fatta realmente? Quante stelle possiede? Scopriamolo insieme.

La nostra galassia è "banale" perché non ha nulla di fisicamente rilevante: è un ammasso come gli altri, nemmeno tra i più grandi. Allo stesso tempo, però, è unica: non conosciamo nessun'altra galassia che stia attualmente ospitando la vita. Probabilmente nello Spazio c'è un posto migliore in cui vivere per noi umani, chi può dirlo, ma per ora non ci è dato saperlo.

Sappiamo invece molte cose sul conto della Via Lattea, nonostante sia molto difficile da studiare. Questa difficoltà è causata principalmente dal fatto che non è possibile "osservarla" dall'esterno: essendo noi terrestri letteralmente immersi in uno dei suo bracci abbiamo potuto ricostruire solo in maniera indiretta la sua forma e il suo contenuto.

Il diametro medio della Via Lattea è ad oggi stimato sui 105.700 anni luce, ma recenti studi hanno confermato che - se si prende in considerazione anche la zona di materia oscura di cui la nostra galassia è costituita - il diametro di quest'ultima si estende fino a 2 milioni di anni luce, arrivando con una porzione fino a metà strada per Andromeda, la sua vicina.

Non dobbiamo dimenticarci, inoltre, che stiamo parlando di oggetti tridimensionali, e che quindi posseggono anche uno spessore. Secondo le stime più accreditate, la Via Lattea è spessa circa 1.000-1.300 anni luce.

E per quanto riguarda la popolazione di stelle che la abitano? Qui la questione è più delicata, in quanto bisognerebbe prima decidere quali stelle possono rientrare nel conteggio e quali no (quelle di massa molto piccola sono tantissime, e difficili da stimare). Basandoci su questo presupposto, i valori più plausibili sono che la Via Lattea contiene tra 100 e 400 miliardi di stelle.

Ma che forma ha con esattezza la nostra galassia? Tenendo a mente la difficoltà nello stimare la forma di un oggetto dal suo interno, oggi si immagina la Via Lattea come una galassia a spirale barrata, cioè avente un nucleo centrale molto luminoso (detto "bulge") da cui si dipartono agli estremi opposti due bracci ricchi di stelle, polveri e gas.

Di recente, però, questa immagine è stata spesso messa in discussione: come possiamo leggere in questo studio del 2015, infatti, non è escluso che la Via Lattea possa possedere ben quattro braccia (e addirittura qualcuna in più di grandezza minore).

Come al solito, l'Universo si dimostra una culla di segreti e di dettagli ancora tutti da scoprire, persino quando si parla del nostro vicinato galattico. Per fortuna, una rivoluzionaria scoperta riguardo la Via Lattea sta per essere annunciata.

(L'immagine in apertura a questa notizia è una foto rielaborata di Andromeda).