Recentemente su Reddit è stato discusso dell'origine dei bastoncini di granchio, chiamato anche "surimi", che può essere trovato comunemente in tutti i supermercati. Tuttavia, come sono fatti i bastoncini di granchio? Resterete sicuramente delusi dopo la lettura... noi vi abbiamo avvisato.

Durante il processo di produzione di questo alimento non viene messo nessun granchio, ma pesce bianco, spesso nasello, macinato fino a diventare una pasta chiamata surimi. Quest'ultimo ha una storia di circa 900 anni come prelibatezza in Giappone, ma non sembra molto appetitoso nella sua forma non lavorata (a tal proposito, cos'è il wasabi?).

La sostanza leggermente grigia lavorata all'interno degli stabilimenti, viene colorata di bianco e rosso e modellata nella forma familiare che conosciamo molto bene. La rivelazione ha suscitato reazioni miste all'interno del forum. Mentre alcuni hanno espresso disgusto, paragonando i bastoncini di granchio a "hot dog del mare", altri non sono caduti dalle nubi, poiché effettivamente gli ingredienti della cibaria sono scritti dietro la confezione (e di granchio molte volte nemmeno l'ombra).

Nonostante le reazioni, è importante ricordare che il surimi è un alimento sicuro da consumare (anche se è meglio, a questo punto, un bel pesce fresco), nonostante non sia quello che ci aspettiamo. A questo proposito, sapete come vengono fatti i wurstel? Anche qui la risposta potrebbe deludere molti (molti!) di voi!