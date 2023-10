Ecco come le femmine di rana si salvano dai loro mortali accoppiamenti

Secondo un nuovo studio tedesco, le femmine di alcune specie di rana hanno imparato a evitare gli accoppiamenti violenti tramite diverse ingegnose tattiche. In certi casi, queste strategie possono salvarle da una tragica “morte per snu snu”.

Le rane si affidano spesso a una strategia di riproduzione "esplosiva", in cui un gran numero di maschi tentano di riprodursi tutti insieme con la stessa femmina, creando delle vere e proprie "palle di accoppiamento".

Per le rane femmine, questo processo può essere estenuante e persino letale. Quando si forma una palla di accoppiamento intorno a loro, le femmine rimangono intrappolate dai maschi rivali e la lotta può portare all'annegamento di uno o più esemplari.

Gli scienziati dell’istituto Leibniz hanno osservato che, per evitare di morire dopo l'accoppiamento, le femmine mettono in atto diverse strategie. Quella più comune consiste nell’evitare il contatto maschile ruotando il corpo all’improvviso.



Circa la metà delle rane femmine studiate ha invece fatto ricorso a una strategia ingannevole che prevede l'imitazione dei richiami dei maschi, in modo da indurre i corteggiatori a lasciarle andare.

Solo un terzo delle femmine analizzate ha deciso che il modo migliore per evitare l'accoppiamento era quello di fingersi morte, irrigidendo gli arti e non reagendo alle insistenze dei maschi.

Secondo gli scienziati, proprio quest’ultima strategia è quella potenzialmente più efficace. "L'immobilità tonica può essere l'opzione migliore per una femmina", scrivono gli autori, "poiché qualsiasi movimento in un gruppo di accoppiamento numeroso attira automaticamente l'attenzione di altri maschi vicini e quindi aumenta la probabilità che si formi una palla di accoppiamento".

