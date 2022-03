Come finirà la guerra tra Russia e Ucraina? Ecco 5 possibili scenari

Nonostante gli sforzi e il coraggio dell’Ucraina, nell’affrontare gli attacchi multipli da parte dell’esercito russo, molti analisti e strateghi ritengono che sia solo questione di tempo prima che l’Ucraina venga sopraffatta dalla potenza militare di Mosca.

Ormai, quella che doveva essere, come si suol dire, una “guerra lampo” si sta via via protraendo nel tempo e immaginare l’esito di questo conflitto così delicato e variabile non è un’impresa facile… Infatti, anche nella migliore ipotesi (ovvero, che la Russia ritiri le sue truppe e l’Ucraina rimanga una nazione indipendente), l’Europa non potrebbe ritornare al suo status quo prebellico.

Grazie alle analisi di CNBC, possiamo analizzare cinque possibili finali della Guerra in Ucraina.