La fantascienza ci ha insegnato che l'idea di una guerra tra l'umanità e l'intelligenza artificiale (IA) non è nuova. Tuttavia, con l'avanzare della tecnologia, questa prospettiva sembra sempre più vicina alla realtà piuttosto che alla pura immaginazione... considerando anche i numerosi avvertimenti che sono stati emanati recentemente.

Non si tratta solo della capacità dell'IA di individuare malattie che neanche i medici sono riusciti a fare o di svolgere compiti quotidiani, ma anche del suo potenziale impiego in ambito militare, con sviluppi che potrebbero sfuggire al controllo umano. Un esempio lampante è la sfida AlphaDogfight di DARPA, in cui un pilota umano è stato sconfitto da un'IA in un simulatore di combattimento aereo.

Il software non solo ha dominato la sfida, ma ha anche eseguito manovre che un essere umano non potrebbe replicare. Cosa succederebbe, quindi, se un'IA, dotata del potere di prendere decisioni di vita o di morte, commettesse un errore? Paul Scharre, esperto nel campo e vicepresidente del Center for a New American Security, sottolinea che un tale errore potrebbe essere considerato un crimine di guerra, con la complicazione che potrebbe non esserci un responsabile umano da punire.

Nel prossimo futuro, l'uso più probabile dell'IA in ambito militare sarà legato alla tattica e all'analisi, rendendo le operazioni militari più efficienti. Tuttavia, la crescente dipendenza dalle macchine potrebbe portare a una corsa agli armamenti, simile a quella per le armi nucleari. La velocità delle decisioni guidate dall'intelligenza artificiale potrebbe superare la capacità umana di comprensione, costringendo gli esseri umani a cedere il controllo a sistemi autonomi sul campo di battaglia.

In uno scenario del genere, la perdita di controllo sull'IA o la sua ribellione non sono scenari improbabili. Scharre conclude con una riflessione provocatoria: se le macchine diventassero più intelligenti di noi, avremmo davvero molti problemi da affrontare. Presumibilmente, quindi, gli umani sarebbero destinati a perdere.