Come firmare un documento con il cellulare? Su iPhone è semplice

Se avete scansionato un documento dal vostro iPhone o iPad, potreste avere bisogno di firmarlo per inviarlo a chi di dovere. Sebbene su App Store siano presenti tante applicazioni di terze parti che permettono e promettono funzioni di questo tipo, sappiate che non c’è bisogno di effettuare alcuna installazione.

Apple ha infatti integrato in iOS la funzione Markup, su iPhone ed iPad, che permette di firmare il vostro documento in pochi minuti.

Cil che dovete fare è semplicemente aprire il file PDF o un altro documento sul dispositivo, e quindi cliccare sull’icona a forma di cerchio per accedere alle funzionalità Markup. A questo punto, facendo tap sul pulsante + in basso si potrà scegliere l’opzione “Firma” che permetterà di scegliere tra una firma esistente, oppure toccare su “Aggiungi” o “Rimuovi Firma” per gestirla (è il caso di persone che hanno memorizzato sui dispositivi più firme.

iOS ed iPadOS permettono di posizionare la firma dove desiderato e di ridimensionarla utilizzando i punti blu negli angoli. Chiaramente viene anche data la possibilità di aggiungere altre tipologie di testo a mano.

Chiaramente, non è necessario o obbligatoria la Apple Pencil per poter accedere a tali funzioni, anche da iPad. Il funzionamento più specifico e preciso è spiegato nel filmato pubblicato da Apple Support su YouTube e visibile nel video che trovate in calce.