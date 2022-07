Come fissare in alto un post su Instagram? Non è difficile

Instagram è una piattaforma in continua evoluzione, che nel tempo ha saputo convincere generazioni diverse grazie alle sue funzionalità social. Tra queste, una delle più attese è sicuramente la trasformazione dei video in Reels su Instagram, attualmente in fase di test.

Tra le funzionalità che forse non tutti conosceranno, ce n'è una che riguarda la personalizzazione dell'ordine in cui appaiono i nostri post sul profilo personale. Ebbene sì, non solo è possibile scegliere quali post far apparire in cima, ma anche il loro ordine.

Farlo è davvero semplicissimo ed è possibile sia su Android che su iPhone. Basterà aprire l'app, entrare nel proprio profilo e scegliere le foto da fissare in prima posizione. A questo punto, premere e tenere premuto sulla foto per far apparire l'anteprima ingrandita e, senza sollevare il dito dallo schermo, strisciare fino ai tre punti in basso a destra dell'immagine. A questo punto sentirete una leggera vibrazione e potrete lasciare il dito. Di conseguenza apparirà un menu dal quale potrete fissare in alto la foto e il gioco è fatto.

Per mettere in ordine le foto in cima basterà ricordarsi la regola che ogni foto messa in cima diventerà la prima, quindi se desiderate fissarne tre, la terza sarà la prima che avrete fissato.

Insomma, un'altra curiosità è stata svelata e ora potrete personalizzare la vostra pagina della piattaforma viola.

Nel frattempo, lo sapevate che esistono le assicurazioni per gli account Instagram? A lanciarle è stata la startup israeliana Notch.