Come fissare le app sulla barra Dock del Mac? Bastano pochi clic

Dopo aver spiegato come disinstallare definitivamente le applicazioni da macOS Sonoma, continuiamo a spulciare quelle che sono le funzioni del sistema operativo di Apple per i propri computer. Quest’oggi ci soffermiamo su come mantenere le applicazioni sul Dock sui Mac, vale a dire la barra inferiore.

Si tratta di una feature centrale, in quanto consente di accedere rapidamente alle applicazioni installate senza dover aprire il Launchpad. Apple ha sempre fatto della facilità d’uso dei propri dispositivi un punto cardine dell’esperienza, ed anche in questo caso vale lo stesso concetto.

Il sistema più semplice è rappresentato dall’apertura del Launchpad ed il trascinamento dell’applicazione che si vuole mantenere sulla barra tenendo premuto il tasto sinistro del mouse.

Alternativamente, potete aprire l’applicazione in questione e quindi sull’icona che apparirà sulla parte sinistra del dock, farci click con il tasto destro del mouse e quindi selezionare Opzioni - Mantieni nel dock.

Qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo spiegato anche come usare la modalità sovrapposizione su Mac: si tratta di una nuova funzione che è stata introdotta con macOS Sonoma.