Come fissare un appuntamento per la Carta D'Identità Elettronica?

Torniamo a parlare della Carta D'Identità Elettronica, che ormai ha preso definitivamente piede nel nostro paese ed è largamente utilizzata da molti cittadini. Attualmente si contano oltre 18 milioni di attivazioni, ma la procedura di richiesta è leggermente cambiata a causa delle normative di contenimento della pandemia.

In alcuni comuni italiani (qui è consultabile la lista) hanno infatti attivato il servizio di prenotazione online, che permette di verificare la disponibilità degli impiegati comunali in una determinata finestra temporale, per fissare un appuntamento. Se risiedete in uno dei comuni o città che dispongono di questo servizio, basta registrarsi con nome utente e password sulla pagina dedicata al servizio di prenotazione online e scegliere giorno ed orario.

Interessante anche notare come ogni cittadino possa inserire degli appuntamenti sia per se stesso che per i propri familiari, ma è stabilito un massimo di cinque appuntamenti, mentre per i minorenni è ovviamente necessario che il genitore effettui la prenotazione.

Al momento dell'inserimento del comune è possibile scegliere la sede dell'ufficio anagrafe o lo sportello che si occupa delle CIE.

Per i comuni che non hanno attivato il servizio, invece, l'unico modo è di andare fisicamente negli uffici negli orari di apertura, controllando eventuali modifiche a causa della pandemia e prendendo tutte le precauzioni del caso.