Come fissare un messaggio in un gruppo su WhatsApp? Tutto sulla novità

Giusto in tempo per le feste di Natale, Meta ha rilasciato una nuova feature che consente di fissare in alto un messaggio su WhatsApp, ma di cosa si tratta esattamente? Ecco tutto ciò che vi serve sapere.

Questa feature è pensata per garantire massima visibilità a un determinato messaggio, che per un gruppo pubblico potrebbe ad esempio riguardare un regolamento da leggere e rispettare. La possibilità di fissare i messaggi in alto nei gruppi è già ampiamente nota e utilizzata da chi è solito bazzicare anche dalle parti di Telegram, ma sulla piattaforma di messaggistica verde ancora mancava all'appello, nonostante le miriadi di novità introdotte nel corso del 2023.

Insomma, proprio sullo scadere anche su WhatsApp arriva questa possibilità, attualmente ancora in fase di rollout, che è anche relativamente semplice da utilizzare. Non è necessario godere dello status di Amministratore per poterla utilizzare e vi basterà entrare nel vostro gruppo preferito, premere e tenere premuto il messaggio che intendete fissare e aspettare che venga evidenziato. A questo punto, premete sui tre puntini in alto a destra e scegliete Fissa e il gioco è fatto.

La possibilità di fissare i messaggi nei gruppi fa il paio con un'altra utilissima funzione, quella di fissare in alto nella lista delle chat le nostre conversazioni preferite. Per fissare una conversazione, ugualmente, dovrete tenere premuto il nome della chat e premere subito dopo l'icona a forma di spilla che apparirà in alto.

A proposito di novità arrivate giusto nell'ultimo periodo, invece, vi suggeriamo di andare alla scoperta dell'utile possibilità di inviare vocali effimeri su WhatsApp.