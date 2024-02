Ecco come le foreste sembrano distruggere una legge della natura

Le foreste sono un esempio dove la simmetria e i modelli si ripetono in un'infinita danza di forme e strutture. Qui esiste un principio affascinante noto come frattali; questi schemi, che si replicano in una varietà di scale, da minuscole foglie fino agli imponenti alberi, offrono una finestra sull'ordine nascosto che permea il mondo naturale.

Tuttavia, una recente scoperta ha gettato luce su un'eccezione sorprendente a questa regola universale. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, le foreste non seguono il modello frattale che caratterizza singoli alberi e altre forme naturali.

Questa rivelazione proviene da uno studio condotto da biologi dell'Università di Bristol, i quali hanno esplorato la struttura delle chiome forestali attraverso sofisticate analisi di dati ottenuti da rilevamenti laser aerei. Esaminando nove tipi diversi di foreste in Australia, dagli aridi arbusteti alle lussureggianti foreste pluviali, gli scienziati hanno scoperto che nessuna delle sezioni di chioma analizzate seguiva la scalatura frattale oltre le corone degli alberi individuali.

Questo risultato non solo sfida le nostre aspettative sull'organizzazione degli ecosistemi forestali ma apre anche nuove prospettive su come possiamo comprendere e descrivere la complessità delle foreste. Sebbene questi luoghi possano non aderire ai modelli frattali (contrariamente al broccolo romano), gli scienziati hanno notato una certa prevedibilità nel modo in cui le caratteristiche si discostano da questi schemi, offrendo così un nuovo strumento per confrontare gli ecosistemi simili a livello globale.

