Come si forma l'arcobaleno? Ecco spiegato l'affascinante fenomeno

Ogni volta che ne vediamo uno torniamo bambini e ne restiamo letteralmente ammaliati. Si tratta di uno dei fenomeni atmosferici più affascinanti in natura, ma sapresti dire come si forma un arcobaleno? No? Nessun problema, scopriamolo insieme!

Dopo aver visto il rarissimo arcobaleno orizzontale di Washington, iniziamo subito a sfatare una credenza comune: non si forma solo dopo un temporale! Nonostante possa apparire strano, tra pochissime righe sarà chiaro il perché. Cercando di dare però una definizione, si tratta di un fenomeno fisico che crea nel cielo una sorta di arco con 7 "fasce colorate". Ma di cosa c'è bisogno per ottenerlo? Luce, acqua e...geometria.

Nel momento in cui la luce bianca (contenente tutti i colori visibili dall'uomo) entra in contatto con le goccioline d'acqua "sospese" in aria, avviene la magia. Attraverso due fenomeni fisici che si chiamano riflessione e rifrazione infatti, la luce che colpisce le gocce con una certa angolazione tenderà a scomporsi nelle sue principali componenti. In tal modo ogni singola goccia si comporterà letteralmente come un prisma.

Fondamentale è dunque che il Sole si trovi sopra l'orizzonte, ma alle spalle dell'osservatore con il quale formerà un angolo di circa 42 gradi. In tali condizioni, si potranno osservare i famosi 7 colori: viola, indaco, blu, verde, giallo, arancio, rosso. Vi sono però due particolarità.

In primo luogo, nel momento in cui si parla di luce si parla inevitabilmente di spettro elettromagnetico che contiene varie sfumature di colori, ragion per cui ognuno di noi potrebbe vederne un numero diverso. In secondo luogo inoltre la posizione delle tonalità principali, tenderà a rimanere sempre costante, proprio a causa delle diverse lunghezze d'onda di ogni colore.

Appare ora chiaro, come non via la necessità di avere un temporale o delle piogge. È infatti sufficiente qualsiasi fonte d'acqua che rispetti le condizioni, come ad esempio delle cascate o molto più semplicemente quella che fuoriesce dalla pompa del nostro giardino.

Gli stessi principi che abbiamo appena visto, in condizioni più uniche che rare, possono dare il via a veri e propri spettacoli naturali. Un esempio lampante è l'arcobaleno di fuoco, che si forma solo nel momento in cui il Sole si trova non a 42, ma a ben 58 gradi sopra l'orizzonte.