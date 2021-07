Come si forma la grandine gigante? Ecco la spiegazione del fenomeno

Il nord Italia è stato protagonista di un mal tempo anomalo che ha portato con sé grandine e nubifragi. Nella città di Vercelli, inoltre, c'è anche stato un downburst (che vi abbiamo già spiegato nel dettaglio). Eventi del genere sono sicuramente insoliti in questo periodo dell'anno, ma cogliamo l'occasione per spiegare cos'è la grandine.

Come ben sappiamo si tratta di un evento atmosferico che causa la caduta di pezzi di ghiaccio generalmente sferici. La loro dimensione varia sempre e (per fortuna!) non supera mai il millimetro o il centimetro... anche se nel caso del Nord Italia le dimensioni sono davvero importanti, tanto da devastare capannoni e auto (così come potrete osservare in calce alla notizia).



Come si forma quindi il "chicco" di grandine? Innanzitutto il fenomeno in questione è molto più probabile in vista di temporali in cui sono presenti cumulonembi.

Quando la temperatura di queste nubi arriva a 0 °C, le gocce d'acqua presenti all'interno iniziano a congelarsi. Qui la gocciolina diventa un minuscolo pezzo di ghiaccio e, a causa delle forti correnti ascensionali, inizia ad attraversare più volte la nuvola. Questa operazione "rinforza" sempre di più - aggiungendo più strati di ghiaccio - la nostra gocciolina.

É proprio questo processo di salita, discesa e aumento degli strati di ghiaccio a creare la grandine che, una volta diventata troppo pesante, cade al suolo. Esiste un particolare strumento di misura, chiamato grelimetro, che viene utilizzato per lo studio della grandine, in particolare per misurare la grandezza dei singoli chicchi.



Perché si crea, invece, la grandine gigante? Il processo è lo stesso di quello spiegato prima, ma servono delle condizioni ancora più particolari. In primis occorre molto vapore acqueo, forti moti ascendenti "inclinati", molta acqua e ghiaccio nella nube. In questo modo il processo per la creazione del chicco di grandine può continuare a lungo, aggiungendo più strati del normale e creando le varianti "giganti" che abbiamo visto questi giorni a Milano.